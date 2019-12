„Porträt einer jungen Frau in Flammen“: Küsse im Königinnenhaus

Bretagne 1770: Auf Einladung einer italienischen Gräfin reist die junge Malerin Marianne(Noémie Merlant) auf eine abgelegene Insel an der Französischen Küste. Sie wird damit beauftragt ein Porträt der Tochter der verwitweten Gräfin zu malen, die ein Teil der Mitgift für ihre bevorstehende Ehe mit einem adeligen Mailender sein soll. Da Heloise( Adèle Haenel) nicht gemalt werden will und bereits zahlreiche Maler aus ihrem Anwesen vertrieben hat, wird ihr Marianne als eine neue Bekannte vorgestellt. Die schüchterne Malerin beobachtet ihr Modell genau und fertigt ihr Gemälde nachts aus ihren Erinnerungen an Heloise an.

