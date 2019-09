"Rambo: Last Blood": Onkel Johns allerletztes (?) Blutvergießen

Holzhammermethode

Regisseur Grunberg („Get The Gringo“) versucht durch pausenlose Großaufnahmen von Gesichtern Emotionen zu erzeugen und will uns Rambo auch psychologisch näherbringen: der Veteran wird noch regelmäßig von zwanghaften Erinnerungen an Vietnam überfallen, erscheint als menschliches Wrack und wirft ständig Tabletten ein. Aber hilfsbereit ist er trotzdem, denn gleich zu Beginn will er bei Katastrophenwetter drei verirrte Wanderer aus der Wildnis retten. Einmal fährt Rambo sogar den mexikanischen Grenzzaum über den Haufen, aber das war sicher nicht als politisches Statement gemeint. Bei diesem Drehbuch geht sich nämlich bloß grobschlächtige Schwarz-Weiß-Malerei aus. Um Rambos unerbittliche Rachsucht zu motivieren, reicht die Holzhammermethode völlig: Mexiko ist ein schmutziges, heruntergekommenes Land und seine Bewohner sind vor allem Kriminelle, die Drogen konsumieren, Mädchen rauben, quälen, zur Prostitution zwingen und oft in den Tod treiben. Wer es noch immer nicht begriffen haben sollte: „Onkel Johns“ Mädchen ist ganz ganz unschuldig, die Mexikaner sind sehr sehr böse und Rambo will viel viel Blut fließen sehen.