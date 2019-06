„Ramen Shop“ Liebe geht durch den Magen

Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters übernimmt Masato ( Takumi Saito) dessen Nudel-Geschäft in der japanischen Stadt Takasaki. In einem alten Koffer findet er Briefe und Fotos aus seiner Kindheit, die ihn an die glückliche Ehe seiner Eltern erinnern. Seine Mutter starb als er zehn Jahre alt war und stammte aus Singapur, ein Land, das im zweiten Weltkrieg unter der japanischen Besatzung gelitten hat. Der junge Japaner reist in die Heimatstadt seiner Mutter und versucht dort seine Oma und seinen Onkel ausfindig zu machen.

Nudelsuppe vs. Schweinerippchen