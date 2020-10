"Robolove" im Kino: Die Angst vor dem gewissenlosen Menschen

Große Schwierigkeiten

Die Anzahl an Herstellern von menschenähnlichen Maschinen ist überschaubar. Ihre Problemfelder lassen sich dabei in zwei Felder gliedern: Geist und Körper. Die Gedanken eines Menschen zu rekonstruieren ist selbstverständlich keine leichte Aufgabe. Die Computer müssen mit zahlriechen Daten gefüttert werden, die wiederum sinnvoll in der zwischenmenschlichen Kommunikation zur Anwendung kommen müssen. Wann wir menschliche Gedanken und Erinnerungen tatsächlich in den digitalen Raum verlegen können, scheint jedoch nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Die Herausforderungen einen menschlichen Körper zu replizieren stellt die Hersteller auch vor zahlreiche Fragen. Die Gelenke sind steif, die Mimik starr und die Haut ungewohnt fremd.