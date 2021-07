"Ein Schatz zum Verlieben" auf Amazon Prime: McConaugheys Schatz-Jagd

Scheidung als Ausgangspunkt

Da sich das Paar McConaughey / Hudson – wenn auch unter anderen Namen – bereits in der romantischen Komödie "How to Lose a Guy in 10 Days" ineinander verliebt hatte, zog Regisseur Tennant bei der neuerlichen Zusammenkopplung der beiden seinen Nutzen und stellte unverfroren fest: "Wir konnten die Ehe also komplett aussparen und gleich mit der Scheidung anfangen".

Nachdem somit überflüssiger Beziehungsballast bereits im Vorfeld entfernt wurde, stand den Dreharbeiten vor der australischen Küste, die als Karibikkulisse herhalten musste, nichts mehr im Wege.