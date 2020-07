„Schwarze Milch“: Schwesternliebe in der mongolischen Steppe

Milch und Honig

Das Drama ist weder stilistisch perfekt, noch dramaurgisch besonders raffiniert, aber kreiert eine Atmosphäre, in die man sich gerne hineinfallen lässt. Durch den dokumentarischen Zugang der Filmemacherin, kommt man in den Genuss von kleinen Glanzmomenten, die einem noch lange in Erinnerung bleiben. Borchu bricht auch mit dem Klischee, dass traditionellere Gesellschaften in Harmonie mit der sie umgebenden Natur leben und weltliche Statussymbole ablehnen würden. Symbolisch dafür steht die bereits im Titel genannte Milch, die in der westlichen Welt in Ausmaßen jenseits von Gut und Böse produziert wird. Dieses verschwenderische Leben mag zwar für Ossi auf den ersten Blick abschreckend wirken, aber übt dennoch eine Faszination auf sie aus.