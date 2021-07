„Shoplifters“: Diebesbande mit Herz für Kinder

„ Shoplifters“ wurde mit der Goldenen Palme in Cannes, dem wichtigsten Preis der Filmbranche, ausgezeichnet und steht in der engeren Auswahl für eine Oscar-Nominierung in der Kategorie bester fremdsprachiger Film. In Hollywood sind jedoch Cuarons „Roma“ und Pawlikowskis „Cold War“ hoch im Kurs, weshalb ein Oscar für Koreeda eher unwahrscheinlich ist.