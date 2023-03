Sisi so beliebt wie nie

Kaum ein anderer Filmstoff ist derzeit so beliebt wie das Leben von Kaiserin Elisabeth. In den letzten zwei Jahren wurden zwei Serien und zwei Filme über Österreichs berühmtester Herrscherin veröffentlicht. Frauke Finsterwalders Film legt den Fokus jedoch nicht auf die Kaiserin, sondern auf ihre Hofdame Irma Sztaray. Obwohl Sztaray tatsächlich viele Jahre an der Seite von Elisabeth stand, nimmt sich der Film große künstlerische Freiheiten und hat nicht den Anspruch, historisch akkurat zu sein.

Irma und Sisis Beziehung geht weit über das einer Chefin und Angestellten hinaus. Sie tanzen gemeinsam zu moderner Musik, nehmen Drogen und brechen jegliche höfische Etikette. Elisabeth ist eine Matriarchin, die für ihre Untergebenen das pure Lebenselexier ist. Ihre Ausstrahlung bringt sie zum Leuchten und ihre Abweisung stürzt sie ins Verderben.