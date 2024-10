Der Dämon des teuflischen Lächelns zieht den Menschen wieder die Mundwinkel breit und lässt die Lachmuskeln Amok laufen. Es musste ja so kommen, nachdem er im ersten Film dank Regisseur Parker Finn derart viel Erfolg hatte. Dort ist allerdings die weibliche Hauptfigur gestorben, daher steht jetzt ein neues Heiterkeits-Opfer im Mittelpunkt. Naomie Scott (bekannt aus "Aladdin" und "3 Engel für Charlie" ) spielt in "Smile 2" den international berühmten Popstar Skye Riley, der sich gerade auf eine Welttournee vorbereitet, als alles anfängt, äußerst unlustig zu werden.

Angeschlagener Popstar als perfektes Dämonenopfer

Die Wirkungsweise des Dämons hat sich nicht geändert: Er nährt sich von den Ängsten und Schwächen seiner Opfer - und da findet er bei Skye reichliches Material. Wie es sich für einen echten Popstar gehört, hat sie eine schwere Zeit voller Drogen und Alkoholmissbrauch hinter sich, aber auch ein schlimmer Autounfall macht ihr zu schaffen, bei dem ihr Freund das Leben verloren hat.

Keine Frage: all diese bösen Erinnerungen bieten Stoff für noch bösere Visionen, denen sie nun hilflos ausgesetzt ist. Das ergibt einen exquisiten Psychotrip mit Alptraumqualitäten, bei dem man nie sicher sein kann, wo die Realität endet. Naomie Scott muss in der Rolle von einem Extrem ins andere fallen und fast pausenlos am Rande des Wahnsinns entlangschrammen. Allein dieser Umstand nötigt uns Respekt vor ihrer nervenaufreibenden Leistung ab.