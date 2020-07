"Smuggling Hendrix": Ein armer zypriotischer Hund im politischen Niemandsland

Türken auf Zypern

Eine der witzigsten Szenen spielt in einem Dampfbad, wo der Oberschmuggler die Bezeichnung für Hundegebell in verschiedenen Sprachen – wie Niederländisch oder Polnisch – aufzählt. Aber obwohl sich alle Beteiligten so international geben, stellt Hassan gleich danach fest, dass sie einander gar nicht leiden können. Außerdem macht uns diese Figur klar, in welcher Zwickmühle die zypriotischen Türken stecken, da sie von ihrer Heimatinsel nicht anerkannt werden, aber auch nicht in die Türkei umsiedeln wollen, weil sie sich dort fremd fühlen würden. Politisch brisante Themen werden hier also in einer doch recht spannenden Handlung verpackt und wir lernen gleich drei sympathische männliche Looser kennen.

Immerhin heißt der Dessous-Laden in Yiannis Wohnhaus „No Borders“ – im wirklichen Leben bleibt dieser Titel reines Wunschdenken.

3 von 5 vielsprachig bellenden Hunden