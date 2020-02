„Sorry we missed you“: Kapitalismus in Bestform

„Sorry we missed you“ ist eine ungeschminkte Momentaufnahme der heutigen Arbeitswelt. Das Drama beleuchtet die Kehrseiten hinter dem Online-Versandhandel und zeigt die ausbeuterischen Strukturen, die hinter Amazon und Co stecken. Durch die Scheinselbstständigkeit wird den Arbeitern Freiheit und Selbstbestimmung vorgegaukelt, die im Grunde nur dazu dient, das Risiko für den Franchiseanbieter zu senken, der dadurch höhere Profite erzielen kann.

Facettenreich