"Space Force": Komödiantischer (Miss)griff nach den Sternen mit Steve Carell

Carell als Zwangscharakter

Serienschöpfer und Coautor Steve Carell spielt den General als ziemlich starren Typen und zwanghaften Charakter, der sogar von seiner Frau als extrem unflexibel angesehen wird. Die militärischen Verhaltensweisen sind ihm in Fleisch und Blut übergegangen: selbst wenn er nachts sein Bett für einen kurzen Gang ins Badezimmer verlässt, streicht er Laken und Kopfkissen so glatt wie ein gut gedrillter Rekrut in der Kaserne beim morgendlichen Bettenmachen. Aber er überrascht uns auch: wenn es ihm mal wirklich schlecht geht, singt er „ Kokomo“ von den Beach Boys und weiß wieder, was er zu tun hat; bei einer Anhörung vor dem Kongress findet er die richtigen Worte, um für sein Projekt einzutreten; sein Essensvorlieben können ziemlich exotisch sein und er hat manchen kernigen Spruch auf Lager wie etwa: „Schweiß ist Schwäche, die den Körper verlässt“. Erstaunlich unterhaltsam präsentiert sich auch John Malkovich. Das hier ist kein seiner Standardrollen, in denen er mit leicht geöffnetem Mund sowie etwas hilflosem Gesichtsausdruck durch die Gegend läuft und affektiert herumredet, sondern dieser Wissenschaftler ist tatsächlich eine gutdurchdachte glaubwürdige Figur, äußert sich unter anderem herrlich ironisch über sinnlose Kriegsspielereien und kann sogar ein echter Entertainer am Klavier sein.