"It's a me, Mario!"

Es scheint so, als ob Videospiel-Verfilmungen nie so ganz aus der Mode kommen. Nach dem Erfolg von "The Last of Us" und "Tetris" erscheint nun eines der berühmtesten Videospiele aller Zeiten auf der Kinoleinwand: "Der Super Mario Bros. Film"!

Bietet der Animationsfilm eine genauso immersive Erfahrung wie das Nintendo-Spiel? Und ist der Film eher etwas für Groß oder Klein?