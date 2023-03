Österreichische Beteiligung

Es ist 16 Jahre her, dass Regisseur und Drehbuchautor Todd Field einen Kinofilm gemacht hat. Das Drehbuch zu seinem neusten Film entstand in den ersten Monaten der Corona-Pandemie – und das sieht man diesem Projekt auch an. Lydias Welt wird in ihren Grundfesten erschüttert und ein apokalyptisches Gefühl der spirituellen Leere hängt über jeder Szene.

Field ist ein Regisseur, der alle Bereiche seiner Arbeit beherrscht und weiß, wann er wie welche Elemente einsetzen muss, um sein Anliegen wirkungsvoll dem Publikum zu kommunizieren. Die Positionierung der Kamera und DarstellerInnen besticht durch eine umwerfende Klarheit und Eleganz. Field schlägt stets die richtigen Töne an und wahrt die Würde seiner ProtagonistInnen. Ausschlaggebend für den Erfolg des Dramas ist zudem die geniale Arbeit der Schnittmeisterin Monika Willi. Die Österreicherin arbeitete viele Jahre mit Michael Haneke zusammen und kreiert hier einen einzigartigen Erzählrythmus, der essenziell für die Musikalität des Films ist. Willi ist für ihre Arbeit für einen Oscar nominiert und hat große Chancen, diesen auch zu gewinnen.