Darum geht's in "Tatort: Erbarmen. zu spät"

Der Polizist Simon Laby (Sebastian Klein, 51) wird vermisst. Sein angetrunkener und verstört wirkender Kollege, Anton Schilling (Niels Bormann, 50), behauptet, dass er erschossen und am Waldrand vergraben wurde. Er gilt als verdächtig, will es aber nicht gewesen sein. Kommissar Brix (Wolfram Koch, 61) und weitere Polizeibeamte suchen im Dunkel der Nacht mit ihm die Stelle, an der sich das Grab befinden soll. Doch die Suche verläuft schwierig, denn Schilling kann sich kaum erinnern.

An anderer Stelle werden die Beamten um Kommissarin Janneke (Margarita Broich, 63) dafür fündig: In Labys Waldhaus entdecken sie große Mengen an Essensvorräten, Waffen, Munition und ein falsches Polizeiauto. Nun bekommt der Fall eine neue Dimension. Als mit Radomski (Godehard Giese, 50) der Namen eines früheren Kollegen und Freundes von Brix ins Spiel gebracht wird, kann oder will er das zuerst nicht glauben ...