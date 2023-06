"Tatort: Hochamt für Toni": Wie gut ist der neue Franken-Krimi?

Viele Szenen im Krimi spielen in der teilweise prärieartigen Region rund um Regensburg, in der die Franken-Kommissare eigentlich nicht zuständig sind. Die leicht melodramatischen Rückblenden, in denen über die Dreier-Beziehung von Voss und den beiden Toten erzählt wird, spielen dagegen vorwiegend an einem sommerlichen See in der Nähe von Berlin.

Der Film endet mit einem "In Gedenken an Stephanie Heckner" - damit erinnert der Bayerische Rundfunk an seine langjährige Leiterin der Redaktion Reihen und Mehrteiler. "Sie war nicht nur die Erfinderin des 'Tatort' Franken, den sie seit 2014 entwickelte, sondern verantwortete für den BR auch von 2013 bis 2020 den 'Tatort' München, außerdem die Eberhofer-Krimis oder die Krimis aus Passau im Ersten", heißt es vom Sender. Stephanie Heckner ist "am 27. März 2023 nach langer, schwerer Krankheit gestorben". Der "Tatort: Hochamt für Toni" war ihr letzter Film.