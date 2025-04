Wenn das keine besondere Begabung ist – man könnte direkt von Multitasking sprechen: Einerseits ist der autistische Christian Wolff ein Mathegenie, andererseits ist der Typ eine Ein-Mann-Armee, weil er vom Soldaten-Vater eine Ausbildung in allen Waffengattungen und Nahkampftechniken erhalten hat. Natürlich ist die Rede vom sogenannten Accountant , als der sich Ben Affleck 2016 in die Actionfilmgeschichte eingeschrieben hat. Danach gönnte man dem ungewöhnlichen Helden neun Jahre Pause, doch nun geht es für ihn - wieder unter Gavin O'Connors Regie – weiter.

Szene aus "The Accountant 2"

Hilfe vom Bruder, dem Auftragskiller

Eine Figur, die bereits im früheren Film eine wichtige Rolle gespielt hat, wurde ermordet und auf der Leiche findet sich eine Botschaft direkt an den Accountant gerichtet. Zunächst kommt allerdings ein weiteres bekanntes Gesicht ins Spiel und es liegt an Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson), der stellvertretenden Direktorin des US-Finanzministeriums, einen Kontakt zum Accountant herzustellen.

Sobald Wolff dann mit an Bord ist, erkennt er rasch, dass die verwirrenden Spuren auf ein großangelegtes kriminelles Netzwerk deuten. Da seine Feinde über jede Menge Killer verfügen, will er sich dieser Übermacht nicht allein stellen, sondern holt Hilfe aus der eigenen Verwandtschaft. An seiner Seite kämpft diesmal sein hochgefährlicher Bruder Brax (Punisher-Darsteller Jon Bernthal), den wir ja schon aus dem ersten Teil kennen, wo er als Auftragskiller tätig war – diese Wolffs sind eben eine ziemlich unkonventionelle Familie.