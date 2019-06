"The Dead Don't Die": Schrullig, ob Zombie oder Lebender

Wieso auch? Es ist ein Tag wie jeder andere in dem fiktiven US-Dorf Centerville, wo jeder Tag den immer gleichen Ablauf hat. Der seines Jobs wohl schon lange überdrüssige Sheriff Cliff Robertson ( Bill Murray) muss sich wieder einmal mit einem Schwerverbrechen beschäftigen: Der im Wald lebende Landstreicher Hermit Bob ( Tom Waits) hat dem rassistischen Bauern Miller ( Steve Buscemi) ein Huhn stibitzt. Cliff ist das ziemlich egal. Er kann Miller sowieso nicht leiden und ist mit Bob in die Schule gegangen. Er macht den Hühnerdieb lediglich darauf aufmerksam, dass es illegal ist, Hühner zu klauen. Dafür erntet er einen Schuss aus dem Gebüsch. Auch Schüsse auf den Sheriff sind illegal, erwidert Cliff. Der ansatzweise ungestüme Hilfssheriff Ronnie (Adam Driver) stellt die Milde des Chefs in Frage, wohl aber nur, weil er grundsätzlich an allem zweifelt. Seine skeptische Persönlichkeit kristallisiert in dem Satz, den er im Laufe des Films noch einige Male aussprechen wird: "Das nimmt kein gutes Ende."

Denn an diesem Tag läuft doch einiges anders als sonst. Es will einfach nicht dunkel werden. Sollte Jarmusch tatsächlich auf die Dunkelheit in einem Zombiefilm verzichten? Nein, keine Sorge. Aber aus Jarmuschs Groteske wird trotzdem kein Horror-Schocker. Wundern wird das wohl – richtig – niemanden.