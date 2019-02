„The Favourite“: Machtspiele im Königinnenhaus

Kaum ein anderer Regisseur hat in den letzten zehn Jahren so eine Karriere hingelegt wie der Grieche Yorgos Lanthimos. Er begann seine Karriere mit No-Budget Kunstfilmen, die international zu Kritikerlieblingen avancierten. 2015 drehte er mit „The Lobster“ seinen ersten englischsprachigen Film und etablierte sich endgültig als einer der interessantesten Filmemacher unserer Zeit. Mit „The killing of a sacred Deer“ gelang ihm ein solides Drama, das aber nichts Neues zu seinem Ouevre hinzufügte. Mit „The Favourite“ gelingt ihm eine überraschend freche Politsatire, die ihn zu einem der diesjährigen Oscarfavoriten macht.