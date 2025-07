"The Life of Chuck"-Kritik: Ein ganz anderer Stephen King

Auch "The Life of Chuck " fällt in diese Kategorie. Soll heißen: Es handelt sich um eine King-Adaption und wird von Flanagan auf die Leiwand gebracht. Doch auch wenn die augenscheinliche Handlung des Werks es zunächst vermuten lässt, "The Life of Chuck" ist kein fatalistischer Horrorfilm. Kein zynischer Abgesang auf die Welt. Es ist das exakte Gegenteil: Ein gefühlvoller Liebesbrief an diese komische, flüchtige, zuweilen unfaire und widersprüchliche Sache, die wir Leben nennen.

Szene aus "The Life of Chuck"

Das Ex-Paar Felicia Gordon ( Karen Gillan , 37) und Marty Anderson ( Chiwetel Ejiofor , 48) gehört zu den wenigen Menschen, die noch nicht aufgegeben haben. Er ist Lehrer und versucht seinen Schülern (und deren Eltern) so gut es geht Hoffnung zu geben. Sie kämpft im Krankenhaus weiterhin um jedes einzelne Menschenleben. Inmitten des zunehmenden Chaos um sie herum fallen ihnen befremdlich wirkende Werbungen und Plakate auf, die einem Buchhalter namens Charles "Chuck" Krantz ( Tom Hiddleston , 44) gewidmet sind: "Charles Krantz, 39 großartige Jahre! Danke, Chuck", steht neben dem Bild eines sympathisch lächelnden Anzugträgers geschrieben. Einzig: Kein Mensch scheint diesen Chuck zu kennen. Und warum wird ihm so innig gedankt, während die Welt stirbt?

Szene aus "The Life of Chuck"

Alles hat ein Ende, selbst der Anfang

Der Anfang von "The Life of Chuck" ist das Ende - und umgekehrt. Womöglich fällt es beim ersten Mal sehen gar nicht auf, doch beginnt der Film mit seinem finalen "Kapitel drei" und arbeitet sich chronologisch zurück. Je weniger über die beiden anschließend gezeigten Abschnitte im Vorfeld bekannt ist, umso intensiver fällt das Kinoerlebnis aus. Deswegen nur so viel: Die geschilderte Inhaltsangabe umfasst lediglich grob die erste halbe Stunde des knapp 110 Minuten langen Films.

Ganz frei von Ausnahmen ist die folgende Aussage nicht. Aber in der Regel sind Verfilmungen von Stephen King (77) umso besser, je weniger fantastische Elemente sie enthalten. "Die Verurteilten" hält noch immer den ersten Platz der ewigen Film-Bestenliste der Bewertungsseite "IMDb". Und auch "Misery" mit Oscarpreisträgerin Kathy Bates (77) gilt als eine der besten King-Adaptionen. "The Life of Chuck" setzt zwar auf übernatürliche Aspekte, diese treiben aber eine weltliche und sehr menschliche Geschichte an. Ähnlich, wie es in "The Green Mile" der Fall ist.

Zentrale Inspirationsquelle für die Story - im Original übrigens nur eine Kurzgeschichte - ist der US-amerikanische Lyriker Walt Whitman (1819-1892), genauer gesagt dessen berühmtes Gedicht "Gesang von mir selbst". Die wohl bekannteste Textpassage taucht auch immer wieder in "The Life of Chuck" auf: "Widerspreche ich mir? Gut, dann widerspreche ich mir. (Ich bin groß. Ich enthalte Vielheiten)".