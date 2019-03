"The Sisters Brothers": Ungleiche Brüder im Goldrausch

Die Kopfgeldjäger Eli ( John C. Riley) und Charlie Sisters ( Joaquin Phoenix) erhalten vom Kommodore den Auftrag, ein Notizbuch vom Chemiker Hermit Warm sicherzustellen und ihn daraufhin umzubringen. Auf der Suche nach dem vermeintlichen Dieb, geraten die beiden Brüder in absurde Konflikte, bei denen der hitzköpfige Charlie selten den Griff zum Revolver scheut. Als sie den Chemiker im Schlaf überraschen wollen, stellen sie fest, dass ihnen John Morris (Jake Gyllenhalle), ein Kopfgeldjäger mit philanthropischer Ader, zuvorgekommen ist. In Warms Notizbuch befindet sich eine Formel, die Goldnuggets in Flüssen zum Leuchten bringt und ihnen einen erheblichen Vorteil im Goldrausch verschafft. Morris und Warm machen gemeinsame Sache und wollen mit dem erwirtschafteten Gold eine Gesellschaft frei von Gier erschaffen – in Texas.

Richter und Henker