„The Wild Boys“: Erziehungscamp für böse Buben

„The Wild Boys“ ist einer der skurrilsten Filme des Jahres. Das Drama springt von Schwarz-weiß Aufnahmen in bunte Märchenwelten und arbeitet mit avantgardistischen Elementen, die man hauptsächlich aus Filminstallationen in Museen kennt. Jegliche Erwartungen und Sehgewohnheiten die man hat, werden hier auf den Kopf gestellt. Eine nicht besonders originelle Kriminalgeschichte bekommt durch die Art und weise wie sie erzählt wird einen künstlerischen Wert, der sich vor allem gegen Ende des Filmes verdeutlicht.

Exzessiv