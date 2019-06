„To the night“: Die Jagd nach dem inneren Feuer

„To the Night“ ist der dritte Film vom österreichischen Musiker und Regisseur Peter Brunner. Das erste Mal verlies der Filmemacher mit seinen Geschichten die Landesgrenzen und realisierte sein neustes Werk in New York. Mit im Boot waren der amerikanische Shooting Star Caleb Landry Jones(Three Billboards outside Ebbing, Missouri), Eleonore Hendricks(Fighting) und Abbey Lee Kershaw(Mad Max: Fury Road). Jones gilt als eines der größten Newcomer Hollywoods und stand schon mit Größen wie Tom Cruise, Willem Dafoe und Frances McDormand vor der Kamera. In „To the Night“ geht er sowohl körperlich als auch emotional aufs Ganze. Das Kammerspiel vertraut auf die Improvisation der Darsteller und gibt ihnen Raum sich zu entfalten, dabei entstehen einzigartige Momente, die einen vor allem durch ihre Authentizität berühren.

Manisch