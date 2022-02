"Tod auf dem Nil" im Kino: Diese 7 Indizien sprechen für den Film

7. Indiz: Poirots Schnurrbart

Diesmal hat sich Branagh in seiner Poirot-Rolle für eine etwas abgewandelte Barttracht entschieden, die aber noch genauso ungewöhnlich wie in "Mord im Orient-Express" bleibt: Statt dem riesenlangen buschigen Schnauzer weist er nun eine Art Doppel-Schnurrbart auf, um den ihn auch Jim Carrey in seiner Rolle als Dr. Robotnik in "Sonic the Hedgehog" beneiden würde.

Man darf sich durch diesen Bart aber nicht zu sehr von der Handlung ablenken lassen, sonst verpasst man bestimmt das eine oder andere wichtige Detail.

Als besonderen Bonus erfahren wir nun endlich, aus welchem Grund sich Poirot überhaupt für den gepflegten Wildwuchs auf seiner Oberlippe entschieden hat, und in der allerletzten Szene wird uns der Bartträger noch einen richtigen Schock versetzen.