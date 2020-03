"Tommaso": Wirrer Alltag eines Lebemanns

„Tommaso“ ist eine autobiografische Erzählung des Regisseurs Abel Ferrara. Sein Alter Ego wird von Willem Dafoe und dessen Familie von seiner Frau Cristina Chiriac und seiner Tochter Anna Ferrara gespielt. Die Intimität zwischen dem Filmemacher und den Darstellern ist sofort spürbar. Die Kamera kommt ihnen immer wieder gefährlich nahe, aber bleibt in den Szenen im familiären Umfeld respektvoll, was man von der Inszenierung der Schauspielstudentinnen leider nicht behaupten kann. Der größte erzählerische Coup gelingt Ferrara in einem Ausbruch Tommasos, der mit einer Stehlampe schreiend durch die sonnendurchfluteten Gassen Roms läuft. Absurdität, die fasziniert.

