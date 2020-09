"Tonsüchtig": Im Herzen der Wiener Symphoniker

Wenn Freunde und Bekannte nach Wien kommen und man ihnen eine Stadtführung gibt, kommt man an dem Thema "klassische Musik“ nicht vorbei. Mit all ihren renommierten Kulturinstitutionen, bietet die Bundeshauptstadt einen Nährboden für die besten Musiker der Welt und feiert mit ihren diversen Orchestern internationale Erfolge. In "Tonsüchtig“ wirft das Regieduo Iva Svarcova und Malte Ludin einen Blick in die Arbeitswelt der Wiener Symphoniker.