"Toy Story: Alles hört auf kein Kommando": Cowboy Woody und das Gabelwesen

Forky aus dem Papierkorb

Davon können auch Woody und seine Freunde berichten, denn genau so ist es ihnen vor neun Jahren im dritten Teil der fabelhaften „Toy Story“ gegangen. Inzwischen hat sich in der Familie aber neuer Nachwuchs eingestellt und ein kleines Mädchen spielt hingebungsvoll mit den alten Figuren. Bloß Woody ist in letzter Zeit nicht mehr so gefragt, doch weil er dennoch an Bunnie hängt, begleitet er das ängstliche Mädchen heimlich sogar am ersten Tag in den Kindergarten und verschafft ihm Bastelmaterial, aus dem dann ein seltsames Wesen entsteht: der Hauptbestandteil ist eine Plastikgabel aus dem Papierkorb und deshalb betrachtet sich dieser lebendig gewordene Forky dann auch als Abfall; er nutzt jede Gelegenheit, um auszubüchsen und in einen Mülleimer zu hopsen. Woody lässt das jedoch nicht zu und macht Forky unmissverständlich klar, dass er von Bunnie gebraucht wird und seine Mission als Spielzeug zu erfüllen hat.