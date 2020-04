"Unorthodox": Flucht in die Vergangenheit auf Netflix

Die Serie basiert auf der gleichnamigen Autobiographie von Debora Feldman, die inzwischen als Autorin in Berlin lebt. Der Handlungsstrang in der hippen Hauptstadt ist jedoch fiktiv. Abgesehen von dem spezifischen Millieu zeichnet sich „Unorthodox“ vor allem durch die Jiddische Sprache aus, einer Mischung aus mittelalterlichem Deutsch, Hebräisch und Polnisch. Grundsätzlich wurde bei der Umsetzung viel Wert auf Authentizität gelegt, so dass man als Laie keine Sekunde an der Glaubwürdigkeit des Szenen- und Kostümbildes zweifelt. Obwohl ein großer Teil der Handlung in New York spielt, wurde mit Ausnahme von einigen wenigen Außenaufnahmen, ausschließlich in Berlin gedreht.

Kontraste