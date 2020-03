„Victoria“: Ein unvergesslicher Partyabend auf Netflix

Victoria ( Laia Costa) ist gerade aus Madrid nach Berlin gezogen und versucht sich in ihrer neuen Umgebung zurecht zu finden. Sie taucht ein ins Nachtleben und lässt sich von der Musik treiben. Auf der Tanzfläche lernt sie eine eigenartige Clique, bestehend aus Sonne ( Frederik Lau), Fuß ( Max Mauff), Boxer ( Franz Rogowski) und Blinker ( Burak Yigit) kennen. Als die Jungs im Club randalieren, werden sie alle zusammen mit Victoria hinausgeworfen. Die lebensfrohe Spanierin verbringt die Nacht mit der durchgedrehten Truppe und wird unweigerlich mit ihnen in die Berliner Unterwelt gezogen.

One Night, One Take