„Vorhang auf für Cyrano“: Der Triumph der Hässlichkeit

In „Vorhang auf für Cyrano“ wird auf spielerische Art und Weise die Entstehung eines der bekanntesten französischen Theaterstücke beleuchtet. Wie wahrheitsgetreu die Komödie ist, bleibt allerdings fraglich, denn die Tatsache, dass sich Rostand und Anton Tschechow in einem Bordell getroffen haben sollen, scheint dann doch etwas zu weit hergeholt. In Frankreich avancierte das Biopic zu einem Kassenschlager und wurde kurz darauf auch in Australien, China und Kanada in die Kinos gebracht.

