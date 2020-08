"Waren einmal Revoluzzer": Widerstand gegen den Hausverstand

Rassel und Fläschchen statt Hammer und Sichel

„Waren einmal Revoluzzer“ ist eine Tragikomödie mit Startschwierigkeiten. Die Handlung kippt in den ersten 20 Minuten von einer Komödie in einen Agentenfilm, dann in ein Drama, um schließlich wieder bei der Komödie zu landen. Man braucht eine gewisse Zeit, um sich in der Geschichte zu orientieren und die Beweggründe der Figuren nachvollziehen zu können. Im Zentrum stehen moralische Fragen zu Hilfsbereitschafft, Aufopferung und Egoismus. Die Figuren werden mit den brennenden politischen Fragen unserer Zeit konfrontiert und müssen sich in einer komplexen Welt zurecht finden, die sich mit einfachen Antworten nicht begnügt.