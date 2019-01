„Weightless“: Bedeutungsschweres Vater-Sohn Drama

Joel ( Alessandro Nivola) führt mit seiner Freundin Janeece ( Julianne Nicholson) ein bescheidenes Leben in Atlanta. Tagsüber arbeitet er auf einer Müllhalde und abends geht er mit seinen Freunden in seiner Stammkneipe was trinken, doch ein Anruf bringt Chaos in seine vermeintliche Idylle: Seine Ex-Frau ist verschwunden, was ihn dazu verpflichtet, die Verantwortung für seinen 10 jährigen Sohn Will ( Eli Haley) auf sich zu nehmen. Der schweigsame Junge zieht bei ihm ein und lässt längst verdrängte Konflikte wieder hochkochen.

Werbeästhetik