"Weißer, weißer Tag" - Wütender Witwer auf Rachefeldzug

Nach dem tödlichen Autounfall seiner Frau versucht Ingimundur (Ingvar Siggurdsson) zurück in den Alltag zu finden. Er lässt sich als Polizist beurlauben und widmet sich der Renovierung einer heruntergekommenen Hütte im Nirgendwo. Gestützt durch die bedingungslose Liebe seiner achtjährigen Enkelin Salka scheinen sich die Nebelschwaden in Ingimundurs Leben zu lichten. Als er die persönlichen Gegenstände seiner Frau verstauen will, macht er eine Entdeckung, die sein ganzes Leben in ein neues Licht rückt. Sie scheint eine Affäre mit einem Mann aus seinem Fußballverein gehabt zu haben. Der mürrische Witwer beginnt Nachforschungen anzustellen und ist bereit, bis aufs Äußerste zu gehen, um die Wahrheit über das Doppelleben seiner Frau zu erfahren.

Kleine Momente ganz groß