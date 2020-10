"Wir beide" im Kino: Liebe im hohen Alter

Duo

Das Drama besticht vor allem durch zwei fantastische Hauptdarstellerinnen. Barbara Sukowa, die ihren Durchbruch mit den Filmen von Rainer Werner Fassbinder in den 80ern feierte, begeistert durch ihre optimistische Herangehensweise an die zahlreichen Probleme, die ihr das Leben entgegenstellt. Ihr fließendes Französisch mit deutschem Akzent macht die Figur für ein deutschsprachiges Publikum noch greifbarer. An ihrer Seite ist die nicht sehr bekannte, aber dennoch versierte Schauspielerin Martine Chevallier zu sehen. Ihre zurückhaltende Darstellung und ihre zum Teil kindliche Art, eröffnet dem Publikum ein Fenster in die Vergangenheit der Figur, die im Rahmen der Handlung nur subtil beleuchtet wird.