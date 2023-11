Freiheitsstatue als Mahnmal gegen Demagogen

Ganz schön heftige Themen somit und reichlich harter Stoff für einen netten Familienfilm. "Wish" versteht es aber, das alles mit märchenhafter Sicherheit umzusetzen und in oft überwältigend schöne Bilder von großer Symbolkraft zu bannen.

Dass gerade ein US-Publikum hier nicht nur an weitentfernte Länder denken sollte, in denen Unterdrückung an der Tagesordnung steht, wird in einer besonders eindrucksvollen Szene deutlich: Wenn der Turm des Königspalastes im unheilvollen grünen Licht des bösen Zaubers erstrahlt, wirkt er durch die Metallzacken der geöffneten Sternwarten-Kuppel wie ein Bild der Freiheitsstatue und "Wish" wird so zur unübersehbaren Warnung vor Demagogen vom Schlag eines Trumps.