"X-Men: Dark Phoenix": Feuriger Abgesang auf eine X-Men-Ära

In „Logan“ haben wir den Niedergang der X-Men miterlebt und gesehen, wie Professor X und Wolverine in naher Zukunft gestorben sind. Jetzt bewegen wir uns auf der Superhelden-Timeline wieder retour und landen im Jahr 1992, als Charles Xavier und Magneto noch wie James McAvoy und Michael Fassbender ausgesehen haben. Doch auch von diesen beiden Darstellern gilt es nun Abschied zu nehmen, weil dies der letzte „X-Men“-Film aus dem Hause Twentieth Century Fox ist, bevor die Rechte am Marvel-Franchise an Disney übergehen. Daher betrachten wir die im Lauf der Zeit so vertraut gewordenen Gesichter von vornherein mit etwas Wehmut, werden aber bald in eine hochspannende Story hineingezogen, die unsere volle Aufmerksamkeit beansprucht.