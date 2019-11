"Zombieland 2": Doppelt hält nicht immer besser

Woody Harrelson ist wieder Tallahassee, der Cowboy mit der harten Schale, aber einem ebenso weichen Kern wie seine geliebten Twinkies. Nur große Autos und schwere Waffen liebt er mehr als die kleinen Kuchen mit Creme-Füllung. Und das Zermalmen von Zombie-Hirnen. Und Elvis natürlich. Der Mann ist voller Leidenschaft. Regeln sind hingegen nicht so sein Ding.

Emma Stone und Abigail Breslin sind ebenfalls zurück als die beiden Schwestern Wichita und Little Rock. Wichita und Columbus sind inzwischen ein Paar. Little Rock ist nicht mehr so klein wie sie einst war, aber das will der väterliche Tallahassee nicht so ganz wahrhaben. Die Vier residieren inzwischen im Weißen Haus. Doch als Little Rock mit einem pazifistischen Hippie namens Berkeley (Avan Jogia) durchbrennt, sind die drei anderen gezwungen, hinter dem rebellierenden Küken herzujagen.