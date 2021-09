"Florence Foster Jenkins" auf Amazon Prime: Streep singt falsch

Illusionäre Welt

Die Möchtegern-Sängerin lebte in ihrer ganz privaten illusionären Welt und wurde von ihrer Umgebung entsprechend von der harten Realität abgeschirmt. Allen voran umsorgt sie der adelige britische Ehemann liebevoll, was ihn aber nicht daran hindert, in einer separaten Wohnung auf Kosten der Frau ein Zweitleben mit seiner Geliebten zu führen.

Bei öffentlichen Auftritten kommen nur handverlesene Zuhörer in den Saal - darunter Musikjournalisten, auf deren wohlwollende Kritiken man rechnen kann, weil sie erkauft wurden. Nur ein Einziger aus dieser Zunft bleibt unerbittlich und erweist sich auch als unbestechlich. Als die unerhört selbstbewusste Künstlerin dann für sich einen Auftritt in der Carnegie Hall organisiert, nimmt das Verhängnis seinen Lauf.