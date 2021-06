"Ghost in the Shell": Cyborg-Scarlett auf Netflix

Spannende Fragen

"Ghost in the Shell" lässt den Zuseher schon nach wenigen Sekunden in eine andere Welt eintauchen. Fische die im Verkehr mitschwimmen, ein tanzendes Paar in der Größe eines Wolkenkratzers, alles scheint in dieser Zukunft möglich. Science-Fiction Filme haben sich immer durch ihre spannenden Fragestellungen ausgezeichnet, so auch "Ghost in the Shell". Obwohl die Mangas in den 90ern veröffentlicht wurden und Dreamworks sich die Filmrechte 2007 gesichert hat, ist das Thema brandaktuell.

Ist unser Äußeres auch gleichzeitig unsere Identität? Um diese Frage ernsthaft zu beantworten bräuchte es wohl einen Film, der keinen Druck verspürt, sein 110 Millionen Dollar Budget wieder einzuspielen, aber sie liefert dennoch eine spannende Basis für den Science-Fiction-Blockbuster. Hollywood greift tief in die Trickkiste, um den Film so vielen Zusehern wie möglich schmackhaft zu machen: von viel weiblicher Haut und chinesischen Star- Schauspielern bis hin zu emotionalen Momenten und rasanten Actionszenen ist alles dabei. Das Verrückte: Der Film funktioniert!