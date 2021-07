"Girls Trip": Frauenspaß nach bewährtem Muster

It's Partytime! Nach "Girls' Night Out" sind nun sind vier schwarze Mädels dran, ihre "Hangover"-Version abzuliefern. Das wäre ja hinsichtlich ethnische Vielfalt zu begrüßen, nur in die Story hätte man noch viel mehr Kreativität investieren müssen. Stattdessen wirkt die Geschichte so, als wäre sie zielgruppenorientiert nach Schema F auf dem Reißbrett entworfen worden – den überdrehten Exzessen folgt die hochmoralische Ausnüchterung. Die Freundinnen-Gang tritt unter dem Spitznamen „Flossy Posse“ in Erscheinung. Im Gegensatz zu ihren weißen Schwestern Scarlett Johansson und Co haben sie nicht die Leiche eines Strippers am Hals, sondern können sich beim Essence Festival in New Orleans unbekümmert volllaufen lassen und zugedröhnt ein paar Eskapaden begehen.

Vier Freundinnen