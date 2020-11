"Greatest Showman": Auf der Jagd nach Sensationen

Die vielen perfekt choreografierten Gesangsnummern stellen oft wirklich kleine Kunstwerke dar: zu den Klängen eines der ersten Songs bekommen wir zum Beispiel gleich einen Zeitraffer über viele Jahre hinweg geboten und erleben mit, wie Barnum vom Kind zum Mann wird, der seine Jugendliebe ( Michelle Williams) heiratet und eine Familie gründet. Und bei einer anderen Nummer wird eine unstandesgemäße Beziehung zwischen einem Mann aus reichem Haus ( Zac Efron) und einer Trapezkünstlerin dadurch veranschaulicht, dass sich die Frau in der Manege immer wieder an einem Seil in die Lüfte erhebt und dem Geliebten entzieht, bevor der sich dann nach einem gewagten Sprung doch noch in ihren Armen wiederfindet. That’s Showbiz – sogar in der Liebe!

8 von 10 bärtigen Gesangskünstlerinnen

franco schedl