"Guardians Of The Galaxy 2" auf PRO 7: Der richtige All-Sound

Ein wilder Haufen

Neben dem menschlichen Anführer Peter Quill alias Star-Lord gibt es da die grünhäutige Kämpferin Gamora, einen Muskelmann namens Drax mit kindlichem Gemüt und roten Ganzkörpertattoos, den – mit Bradley Coopers Stimme - sprechenden Waschbären Rocket, der ein echt wilder Hund ist (falls das zoologisch überhaupt möglich sein sollte) und das Baumwesen Groot – letzterer hat sein Vokabular noch immer nicht erweitert, aber dafür seine Größe reduziert, denn am Ende von Teil 1 ist er ja durch Selbstaufopferung zum Babybaum geworden und macht nun eine Wachstumsphase durch, wobei er - dank Vin Diesel Stimmbändern - nach wie vor seinen einzigen Satz "I am Groot" in reichhaltiger Modulation zum besten gibt.