"Jahrhundertfrauen" Frauen erziehen Männer

„Jahrhundertfrauen“ zeichnet das Portrait einer wild zusammengewürfelten Familie in den 70ern und stellt die Frauenfiguren in den Vordergrund. In einer Zeit des Umbruchs und der politischen Unsicherheit in den USA erzählt Regisseur Mike Mills eine Coming of Age-Geschichte der anderen Art. Durch den Einsatz von Voice-Overs wird die Handlung stets in Kontext zur Zukunft gestellt, wodurch die Erziehung von Jamie noch größere Bedeutung gewinnt. Hier geht es nicht nur um das Erwachsenwerden eines Jugendlichen, sondern um die Vermittlung von Werten und das Aufbrechen von veralteten Geschlechterrollen.

Elle Fanning als Objekt der Begierde