"Joy – Alles außer gewöhnlich" auf Disney Star: Wischmopp-Erfolg

Enges Familien-Leben

Das bastelfreudige Kind mit geschickten Händen hat zwar einst kategorisch erklärt, keinen Märchenprinz nötig zu haben, um im Leben etwas zu erreichen, doch ganz so leicht wird es Joy später auf dem Weg zu Selbstverwirklichung und Erfolg dann doch nicht haben. Zunächst landet sie als junge Frau in einem kleinen Haus - zusammengepfercht mit einer neurotischen Mutter, die den ganzen Tag damit verbringt, vom Bett aus Fernseh-Seifenopern anzuschauen; ihrem kolumbianischen Exmann, der im ausgebauten Keller haust; einer kleinen Tochter; und der Großmutter. Nachdem auch noch der geschiedene Vater (De Niro als kauziger Womanizer) wieder einziehen will, wird es wirklich eng.