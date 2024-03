Die 5 besten Ostern-Filme für die ganze Familie

Junghase E.B. hat es nicht gerade leicht als Teenager. Sein Vater ist der Osterhase persönlich und leitet die geheime Schokoladenfabrik, in der Schoko-Glöckchen, Osterhasen, Eier und all die anderen wundervollen Süßigkeiten für das alljährliche Osterfest produziert werden. Und E.B. soll in Kürze das Familienunternehmen weiterführen. Dieser aber hat einen anderen Traum, er will Schlagzeuger in einer Rock & Roll-Band werden und so läuft er am Abend vor seiner Krönungszeremonie einfach davon.

Um seinen Traum wahr werden zu lassen, gibt es natürlich nur einen Ort auf der Welt: Hollywood. Dort angekommen, trifft E.B. auf den Träumer Fred, der mit Ende zwanzig immer noch bei seinen Eltern wohnt und bald merkt, dass E.B. alles andere als ein einfacher Gast ist.

In einem perfekten Mix aus CGI und Realfilm macht "Hop" einen Heidenspaß aus einer ganz speziellen Ostervorbereitung!

"Hop" ist derzeit auf AppleTV+ und Amazon Prime Video zu sehen. Hier geht's zum Film!