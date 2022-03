"Legend of Tarzan" auf Sat.1: Dschungel-Held kämpft mit Waltz

Der Dschungel aus dem Studio

Das Presseheft verkündet stolz: "Gedreht wurde an Originalschauplätzen" – Moment: man sollte weiterlesen - "IN ENGLAND" (ein paar Filmminuten spielen nämlich in London). Ansonsten wurde in den Warner Bros. Studios von Leavesden in der Nähe Londons gearbeitet, denn weder der Dschungel noch die zahlreichen wilden Tieren sind real: Flora und Fauna wurden komplett im Computer zusammengebastelt. Aber wenn das Ergebnis so überzeugend ausfällt, gibt es daran nichts auszusetzen. Außerdem sind wir ja solche großflächigen Tricksereien spätestens seit dem "Jungle Book" gewöhnt; und die Gorillas wirken wie eine digitale Leihgabe aus "Planet der Affen".

Wirklich nervös könnte man aus einem anderen Grund werden: Die Zeit vergeht und vergeht … und Tarzans berühmter Schrei scheint diesmal auszubleiben. War er nur ein Mythos und hat es ihn niemals gegeben – oder hat ihn Tarzan in der Zivilisation verlernt? Nach bangen 90 Minuten erhalten wir endlich eine lautstarke Antwort auf diese Fragen.

3 1/2 von 5 Urschrei-Therapiestunden.

"Legend of Tarzan" ist auf Sat.1 am 19. März um 20:15 zu sehen.