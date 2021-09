"Lights Out" auf Amazon Prime: Lichtscheuer Problemgeist

Eine große Horror-Familie

Für seinen Spielfilm-Erstling bekam der Schwede David F. Sandberg von Horror-Profi James Wan die Gelegenheit geboten, seinen gleichnamigen Kurzfilm von 2013 in einen abfüllenden Langfilm umzuwandeln (der mit 80 Minuten Laufzeit aber auch noch sehr überschaubar geblieben ist). Es scheint, dass hier alle Mitwirkende Teil einer großen Horror-Familie sind: Das Haus in "Lights Out" ist dasselbe, in dem die beiden "Ouija"-Filme gedreht wurden; Hauptdarstellerin Teresa Palmer spielte bereits in "The Grudge 2" mit; und weil Sandberg den Produzenten Wan zufriedengestellt hat, wurde ihm gleich seine nächste größere Aufgabe übertragen - er darf "Annabelle 2" inszenieren.

Im Kino weiß man übrigens das Dunkel zu schätzen, denn nichts ist lästiger, als Zuschauer, die während der Vorführung am beleuchteten iPhone-Display herumtippen, obwohl das für einige Hauptfiguren auf der Leinwand durchaus lebensrettend wirken könnte.

3 von 5 geist-gedimmten Sparlampen.

"Lights Out" ist derzeit auf Amazon Prime verfügbar.