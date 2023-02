"Masked Singer": Dick Van Dyke begeistert bei US-Ausgabe

In der US-Version der auch hierzulande erfolgreichen TV-Show "The Masked Singer" sind schon zahlreiche spektakuläre Stars demaskiert worden - unvergessen der Moment, als sich aus einem Schnecken-Kostüm urplötzlich Kermit der Frosch schälte. In der Auftaktfolge zu Staffel neun sorgte die erste Enthüllung des Abends bei Publikum und Jury für Schnappatmung - und rührte Nicole Scherzinger (44) gar zu Tränen. Denn wer da unter der drolligen Gartenzwerg-Verkleidung zum Vorschein kam, war das 97 Jahre alte Kino-, TV- und Entertainer-Urgestein Dick Van Dyke.