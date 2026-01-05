Die beliebte Kinder-Show "1, 2 oder 3" erhält eine Formaterweiterung. Unter dem Motto "Die Challenge" zeigt der KiKa gleich zwei Spezialausgaben im Januar 2026 (und bereits online in der ZDF-Mediathek abrufbar). Wer neben Moderator Elton (54) noch mit dabei ist und was die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.

Promis als Paten In den Spezialfolgen, die am 9. und 16. Januar ausgestrahlt werden, stellen sich die Rateteams Wettkämpfen, Quiz- und Geschwindigkeitsrunden. Wie die produzierende Riverside Entertainment in einer Pressemitteilung betont, gibt es auch "exklusive Showacts". In den jeweils einstündigen Sendungen begleiten prominente Patinnen und Paten die Kinder und treten im Finale gemeinsam mit ihnen an.

Von Ehrlich Brothers über Tony Bauer bis Malou Lovis Am Freitag, dem 9. Januar, heißt es ab 19.30 Uhr "Magie & Comedy". Dabei unterstützen die Ehrlich Brothers, Comedian Tony Bauer und Schauspielerin Emilia Maier die Teams aus Zauberei, Comedy und Schauspiel. Zu bewältigen gibt es etwa ein Labyrinth und ein Tortenkatapult. "Musik & Tanz" steht dann am Freitag, 16. Januar ab 19.30 Uhr im KiKA im Mittelpunkt. In der zweiten Folge sind "The Voice of Germany"-Siegerin Malou Lovis Kreyelkamp, Breakdancerin Jilou und Musiker Levent Geiger an der Seite der Teams Gesang, Tanz und Instrumente. Auch sie müssen sich einigen Herausforderungen stellen, unter anderem einem Discokugel-Spiel und einem Liederraten im Song-Karussell.