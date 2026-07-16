10 Jahre „Stranger Things“: So feiert Netflix das Jubiläum
Als nostalgische Liebeserklärung an die Kultfilme der 80er-Jahre, die eine ganze Generation prägten, ist „Stranger Things“ ein packendes Drama, das in der scheinbar ganz normalen Kleinstadt Hawkins im US-Bundesstaat Indiana spielt. 2016 von den Duffer-Brüdern vorgestellt, entwickelte sich die Produktion in kürzester Zeit zu einer der beliebtesten Serien auf Netflix – wobei allein die Staffeln 1 bis 4 über 1,2 Milliarden Aufrufe verzeichneten.
Nun lädt Netflix Fans rund um den Globus ein, das 10-jährige Jubiläum von „Stranger Things“ zu feiern – ein Jahrzehnt, in dem die Serie das Streaming revolutioniert, die weltweite Popkultur neu definiert und die Herzen von Generationen im Sturm erobert hat.
Zudem feiern Fans weltweit den 6. November, den Tag von Will Byers Verschwinden, als offiziellen „Stranger Things Day“ und folgen dem Kanal @StrangerThings für kreative Ideen, wie sie das Universum der Serie in ihren Alltag integrieren können.
Erinnerungs-Video der Stars
Zehn Jahre Freundschaft. Zehn Jahre Abenteuer. Der Cast von Stranger Things blickt zurück und teilt persönliche Erinnerungen daran, wie Hawkins ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt hat. Ob Millie Bobby Brown, die sich an die ganz besondere Feier ihres Geburtstags am Set von Staffel 1 erinnert, Natalia Dyer und Joe Keery, die an ihre ersten gemeinsamen Szenen zurückdenken und sich durch gemeinsame Streiche gegen Charlie Heaton anfreundeten, oder Sadie Sink, die von der „absoluten Teenager-Unbeholfenheit“ während der Dreharbeiten im Sommer zu Staffel 3 berichtet – all diese Geschichten gibt es im vollständigen Video zu sehen.
Das VHS-Special-Edition-Erlebnis
Die Serie hat die Welt zurück in die 80er Jahre entführt. Um dieses Lebensgefühl zu feiern, gibt Netflix den Fans nun die Möglichkeit, ihr Streaming-Erlebnis in ein nostalgisches VHS-Erlebnis zu verwandeln – inklusive der typischen Bild- und Toneffekte jener Zeit.
Spule zurück und erlebe die erste Staffel noch einmal im glorreichen, flackernden und herrlich körnigen Retro-Look einer Videothek – genau so, wie man sie 1983 ausgeliehen hätte. Diese Version der ersten Staffel ist ab sofort hier auf Netflix verfügbar.