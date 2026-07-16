10 Jahre „Stranger Things“: So feiert Netflix das Jubiläum

Als nostalgische Liebeserklärung an die Kultfilme der 80er-Jahre, die eine ganze Generation prägten, ist „Stranger Things“ ein packendes Drama, das in der scheinbar ganz normalen Kleinstadt Hawkins im US-Bundesstaat Indiana spielt. 2016 von den Duffer-Brüdern vorgestellt, entwickelte sich die Produktion in kürzester Zeit zu einer der beliebtesten Serien auf Netflix – wobei allein die Staffeln 1 bis 4 über 1,2 Milliarden Aufrufe verzeichneten.

Nun lädt Netflix Fans rund um den Globus ein, das 10-jährige Jubiläum von „Stranger Things“ zu feiern – ein Jahrzehnt, in dem die Serie das Streaming revolutioniert, die weltweite Popkultur neu definiert und die Herzen von Generationen im Sturm erobert hat.

Zudem feiern Fans weltweit den 6. November, den Tag von Will Byers Verschwinden, als offiziellen „Stranger Things Day“ und folgen dem Kanal @StrangerThings für kreative Ideen, wie sie das Universum der Serie in ihren Alltag integrieren können.